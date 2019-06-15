Как Лофотенские острова стали меккой мирового туризма

Норвежцы обеспокоены ростом турпотока: с одной стороны, это приток денег, с другой – проблемы с экологией, инфраструктурой и населением.

В частности, речь идет о Лофотенских островах, куда "Баренц Пресс" организовал тур для российских журналистов. Исконно промысловый архипелаг, население которого занималось по большей части промышленным ловом рыбы, постепенно превращается в мекку мирового туризма.

Лофотены расположены на западе от материковой Норвегии с населением порядка 24 тысяч человек. Столицей архипелага считается город Свольвер.

"За год нас посещает приблизительно 1,3 миллиона туристов, - рассказывает мэр Свольвера Эйвинд Холст. – Практически 400 тысяч человек от этого числа находятся на островах менее 3 часов. Это пассажиры круизных лайнеров. Статистика говорит о том, что в год на Лофотенских островах сдается приблизительно 1 миллион гостиничных номеров или комнат для ночлега. Из них 50% - это зарегистрированные туристы".

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