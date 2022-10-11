Как меняется заработок у жителей Петрозаводска после испытательного срока, выяснили эксперты

Эксперты рассказали, насколько увеличивается заработок петрозаводчан, прошедших испытательный срок при устройстве на работу.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди петрозаводских работодателей и трудоустроенных жителей города и выяснили, что в среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 21%.

Эксперты выяснили, что всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 30% работодателей, еще в 40% компаний предпочитают действовать точечно.

По сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала. Средний процент прироста зарплат новичков, прошедших испытательный срок, за год не изменился.

Эксперты отмечают, что у 24% петрозаводчан, имеющих опыт устройства на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их желанию, а у 9% – по воле работодателя. Причем, чем выше уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось сбегать от нового нанимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей 25% уходили по своей инициативе, 11 процентов – по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей таковых 22 и 6% соответственно.