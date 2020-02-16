Как моржи Петрозаводска плясали на льду в "девяностые" (ФОТОХРОНИКА)

Фотограф Михаил Олыкайнен опубликовал в Сети очередные кадры, запечатлевшие жизнь карельской столицы в "девяностые" годы.

Михаил Олыкайнен разместил в фейсбуке серию фотографий, выполненных в 1996 году. На опубликованных кадрах городские моржи плавают в проруби и танцуют на прибрежном льду. Снимки размещены в группе автора "Old negatives", в которой фотограф регулярно выкладывает исторические кадры из жизни Карелии.

Ранее фотограф Олыкайнен опубликовал снимки, сделанные в день открытия в Петрозаводске популярного кафе американского мороженого "Ben & Jerry’s".