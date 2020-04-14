Как на вашем благополучии отразилось введение "карантина"? (ОПРОС)

Глава Карелии Артур Парфенчиков продлил режим самоизоляции до 25 апреля.

Напомним, глава Карелии подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции в республике. С 1 по 25 апреля жители республики должны оставаться дома.

Работать разрешено только организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, системообразующим предприятиям, организациям, осуществляющим неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, предоставляющим финансовые услуги, осуществляющим жизнеобеспечивающую деятельность, деятельность в сфере сельскохозяйственной отрасли, а также средствам массовой информации.

Люди, которые не заняты в перечисленных сферах деятельности, находятся на самоизоляции.

Интересуемся, как на вашем благополучии отразилось введение такого "карантина"?

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