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Как памятники Петрозаводска отмывают от городской пыли и грязи (ФОТО)

Новости. Общество
15:31, 05 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Пресс-центр мэрии столицы Карелии опубликовал отчет о приведении в порядок памятников в разных районах Петрозаводска

"Городской комбинат благоустройства" моет городские памятники, сообщили в мэрии карельской столицы.

На этой неделе сотрудники комбината очистили памятники Олонецким полкам и народным ополчениям в Бородинском сквере на Зареке, Узникам концлагеря № 6 на Перевалке, Михаилу Калинину и Николаю Григорьеву на Голиковке, а также Маршалу Жукову, Марии Мелентьевой, Анне Лисицыной, Василию Зайцеву в Октябрьском районе.

Подрядчик также ведёт прочие сезонные работы по содержанию парков и скверов карельской столицы в рамках муниципального контракта.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска обещает жителям Древлянки благоустроить Тропу Ивана Царевича до зимы.

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