Как Петрозаводск погулял на "Гиперборее-2021" (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В столице Карелии завершился традиционный фестиваль снежных и ледовых скульптур.

В Петрозаводске состоялась церемония награждения участников и победителей XX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея-2021".

На суд жюри было представлено тридцать уникальных работ.

Какие снежные и ледовые скульптуры признаны лучшими – смотрите здесь.

В рамках фестиваля также состоялся конкурс снеговиков и самоваров, состязания спортсменов и рыбаков, и еще много всего интересного.

Как Петрозаводск погулял на "Гиперборее-2021" - смотрите в фоторепортаже нашего корреспондента.