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Как Петрозаводск погулял на "Гиперборее-2021" (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
16:44, 07 Февраля 2021
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В столице Карелии завершился традиционный фестиваль снежных и ледовых скульптур.

В Петрозаводске состоялась церемония награждения участников и победителей XX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея-2021".

На суд жюри было представлено тридцать уникальных работ.

Какие снежные и ледовые скульптуры признаны лучшими – смотрите здесь.

В рамках фестиваля также состоялся конкурс снеговиков и самоваров, состязания спортсменов и рыбаков, и еще много всего интересного.

Как Петрозаводск погулял на "Гиперборее-2021" - смотрите в фоторепортаже нашего корреспондента.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-07 17:13:05
Агрекалчнутые небось по две порции хомячили :)
Гость
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