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Новости. Общество
18:20, 06 Апреля 2018

Как похудеть на макаронах, рассказали ученые

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Употребление макаронных изделий не приводит к увеличению веса и даже позволяет похудеть.

К такому выводу пришли канадские медики, пишет РИА Новости со ссылкой на EurekaAlert.

Как отмечается, ученые провели метаанализ 30 исследований, в которых участвовали 2,5 тысячи человек, получавших большую часть углеводов из макарон. Добровольцы ели пасту три раза в неделю, порция составляла примерно половину чашки среднего объема. После трех месяцев участники эксперимента потеряли в весе в среднем по 500 граммов.

По словам медиков, результаты исследования говорят о том, что макаронные изделия в сочетании со сбалансированной диетой не способствуют увеличению веса и жировых отложений. Объясняется это низким гликемическим индексом продукта.

"Исследование показало небольшую потерю веса. Поэтому, вопреки распространенному мнению, макаронные изделия могут быть частью здоровой диеты", — резюмирует соавтор исследования доктор Джон Сивенпипер.

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