Как полиция и ОМОН охраняли гостей фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция и ОМОН обеспечивали общественную безопасность при проведении фестиваля снежных и ледовых скульптур в Петрозаводске и не столкнулись с нарушениями, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Перед началом фестиваля снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2021" специалисты инженерно-технического отделения карельского ОМОН обследовали места проведения конкурса и близлежащие территории.

Сотрудники спецподразделения совместно с полицейскими охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность на мероприятии.

Правопорядок был обеспечен в полном объёме, нарушений не допущено, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Напомним, зимний фестиваль "Гиперборея-2021" проходил на набережной Петрозаводска.

С итогами конкурса можно ознакомиться здесь.