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Как полиция и ОМОН охраняли гостей фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
12:50, 07 Февраля 2021
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Полиция и ОМОН обеспечивали общественную безопасность при проведении фестиваля снежных и ледовых скульптур в Петрозаводске и не столкнулись с нарушениями, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Перед началом фестиваля снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2021" специалисты инженерно-технического отделения карельского ОМОН обследовали места проведения конкурса и близлежащие территории.

Сотрудники спецподразделения совместно с полицейскими охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность на мероприятии.

Правопорядок был обеспечен в полном объёме, нарушений не допущено, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Напомним, зимний фестиваль "Гиперборея-2021" проходил на набережной Петрозаводска.

С итогами конкурса можно ознакомиться здесь.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-07 13:19:51
Отлично ! Ни один протестун с плакатиком не просочился. Трудящиеся устали от визгов и кривляний либероидной шелупони. Работайте братья
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