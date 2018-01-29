Как правильно проехать сложный перекресток?

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Нужно ли включать поворотник на Y-образном перекрестке? Об этом рассуждает директор петрозаводской автошколы "Престиж" Жанна Беляева.
Определения поворота в ПДД нет, но в любом словаре вы прочитаете, что поворот – это место, где что-нибудь (дорога, улица и др.) поворачивает, меняет направление, отклоняется в сторону. Следовательно, если мы пересекаем любой перекресток и поворачиваем направо или налево, даже продолжая ехать по главной дороге, поворотник включать нужно.
Но есть нюансы.
Подробности – в нашем материале.
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