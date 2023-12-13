На оживленном перекрестке в центре карельской столицы движение теперь будут регулировать светофоры.

Сегодня, 15 декабря, на перекрестке улиц Гоголя и Анохина в центре Петрозаводска заработали новые светофоры.

Устройства были подключены еще в начале недели. Сегодня же в 15.00 они начали работать.

Новые светофоры оснастили громкими звуковыми сигналами. О том, что разрешено переходить дорогу, пешеходов предупреждает голосовое сообщение. В момент «красного» цвета для пешеходов звучит метроном.

Характерно, что разрешающий цвет для пешеходов загорается на всех светофорах одновременно, однако понять, позволяет ли разметка пересекать перекресток по диагонали, пока невозможно.

Напомним, монтаж светофоров на одном из самых оживленных перекрестков города, где регулярно случаются автомобильные пробки в час пик, начался в конце ноября. На этой неделе объекты подключили к электричеству.