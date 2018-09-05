Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 05 Сентября 2018
фото: Sputnik/ Евгений Биятов

Как правильно выбрать стиральный порошок, рассказали эксперты

По теме

ВИДЕО: Родители сняли кадры, как малыш играл с ядовитой коброй
05.09.18 19:10
Врачи онкодиспансера Карелии выехали в район и осмотрели 11 человек
05.09.18 18:20
Власти Петрозаводска снесут еще пару ларьков в городе
05.09.18 16:59
Все новости
Загрузка...

Эксперты Роскачества в своем сообщении рассказали, как правильно выбрать хороший стиральный порошок, подходящий для конкретного случая.

Об этом пишет РИА Новости.

Не следует использовать порошки для ручной стирки в машине-автомате, предупреждают эксперты. "Дело в том, что порошки для ручной стирки бывают высокопенными, а избыток пены может повредить электропроводку стиральной машины. Порошки для машин-автоматов низкопенные благодаря правильно подобранному составу или за счет введения пеногасителя", — сказано в сообщении Роскачества.

При этом эксперты обращают также внимание на то, что все белье для стирки условно можно разделить на четыре группы: хлопок, шерсть, шелк и полиэстер. По словам специалистов, для белья из натуральных тканей — постельного, полотенец — подходят универсальные порошкообразные средства. "Если требуется отбеливание, то выбирайте средство с добавлением порошкообразного отбеливателя или усилителя стирки – пятновыводителя — на основе перекисных отбеливателей. Рекомендуемая температура стирки — от 60 до 90 градусов", — рекомендуют специалисты.

Для цветного белья, например, сорочек, эффективнее использовать средства для цветного белья. Чтобы удалить специфические пятна, можно добавить отбеливатель для цветного белья или усилитель стирки – пятновыводитель — на основе перекисных отбеливателей, при этом рекомендуемая температура стирки – 40 градусов.

Белье из "деликатных" тканей эксперты рекомендуют стирать только специальными средствами для деликатных тканей при температуре стирки в 40 градусов, если это допускается производителем такого белья.

Что касается вещей из шерсти, то их, по мнению специалистов, лучше сдавать в химчистку. "Если решили стирать сами, используйте специальные жидкие средства для шерсти и шелка", — уточняют в Роскачестве.

"В жесткой воде не только резко снижается качество стирки, но и машина может быстро выйти из строя из-за того, что на ее нагревательных элементах образуется накипь", — обращают внимание представители организации. Они уточняют, что для смягчения жесткости воды в состав порошков вводят фосфаты, цеолиты и фосфонаты, а в жидкие синтетические моющие средства – цитраты, соли лимонной кислоты.

"Всегда обращайте внимание на наличие этих компонентов в составе средств для стирки, если жесткость воды в вашем регионе среднего или высокого уровня — выше 3–4 градусов жесткости", — рекомендуют эксперты.

Если в семье есть дети до трех лет, в таком случае специалисты советуют использовать средства для стирки детского белья именно той возрастной категории, к которой относится ребенок.

"Любые средства для стирки детского белья и пеленок подходят для стирки белья для взрослых, но никак не наоборот", — подчеркивают в Роскачестве.

Кроме того, следует проявлять осторожность с порошкообразными средствами для стирки, если в семье есть аллергики. "Чаще всего аллергию вызывает пыль этих порошков или отдушка, входящая в состав. Аллергия вызвана запахом отдушки? Переходите на средства без нее. Будьте осторожны с порошкообразными средствами, заменяйте их жидкими", — добавили в организации.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".

По теме

ВИДЕО: Родители сняли кадры, как малыш играл с ядовитой коброй
05.09.18 19:10
Врачи онкодиспансера Карелии выехали в район и осмотрели 11 человек
05.09.18 18:20
Власти Петрозаводска снесут еще пару ларьков в городе
05.09.18 16:59
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
04.09.2018, 06:40
ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:22
Капитал
В Сортавалу и "Вяртсиля" вложат миллионы евро 1
Европейская комиссия программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС одобрила проекты Карелии, которые получат совместное финансирование.
"Это оскорбительно" 17
04.09.2018 11:39
"Пошли в отказ" 2
04.09.2018 10:28
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 7
04.09.2018 08:00
В "золотом веке" живем 12
03.09.2018 12:19
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2018 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 6
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

«Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО»
Сегодня 15:00
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»