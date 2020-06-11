Как проголосовать по поправкам в Конституцию досрочно, рассказали в Центризбиркоме России

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко рассказал, как будет организовано досрочное голосование по вопросу изменения Конституции.

- Одним из элементов обеспечения безопасности участников Общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию является возможность проголосовать не только 1 июля, но и заранее, начиная с 25 июня этого года, - рассказал Евгений Шевченко. - И такая возможность проголосовать есть как на ближайшем избирательном участке, так и у себя дома.

Подробнее – смотрите в видеообращении Евгения Шевченко.