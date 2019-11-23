Как Сегежа стала "городом мертвых птиц"

13 ноября жители Сегежи в Сети сообщили о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город.

В соцсетях появилось множество фотографий и рассказов очевидцев о странных фактах, зафиксированных в Сегеже. По словам жителей, "город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман, улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем".

Что произошло в городе? Подробности читайте далее.