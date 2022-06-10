Как в Карелии решают проблему с аварийным жильем?

Несмотря на рост цен на строительные материалы, сложности из-за санкций, ни одна стройка в рамках программы расселения аварийного жилья сегодня не заморожена.

Напомним, Владимир Путин поддержал предложение Артура Парфенчикова с опережением выделить средства на программу переселения из аварийного жилого фонда тем районам республики, в которых предыдущий этап уже завершился. Этому диалогу предшествовала большая и сложная работа, ведь еще пять лет назад была аутсайдером программы, а сегодня досрочно заканчивает действующий этап и готова взять на себя новые обязательства — расселить миллион квадратных метров «аварийки». Чуть ранее глава Карелии договорился с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ о выделении региону 2,8 млрд рублей из уже утвержденных лимитов на завершение нынешнего этапа программы. Какие процессы активируются благодаря федеральной поддержке? Кто и когда сможет переехать из аварийного жилья в благоустроенные квартиры? Не помешают ли реализации программы экономические санкции? Подробнее читайте здесь.