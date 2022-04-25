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Как вернуть деньги за отмененные заграничные туры

Новости. Общество
14:40, 29 Апреля 2022
фото: © iStock

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Начальник управления по туризму Карелии Анна Борчикова рассказала, что делать при отмене туров.

Любители путешествовать часто покупают туры по акциям раннего бронирования. Планируя отпуск на лето, мы приобретаем путевки зимой. В это время и выбор отелей больше, и цены на отдых порой вдвое дешевле.

Обратившаяся в редакцию «Столицы на Онего» семейная пара из Петрозаводска была очень довольна тем, какой отпуск она себе устроит в августе в Турции. В начале года горожане заплатили за путевку почти 200 тысяч рублей и жили в предвкушении отпуска. Но в конце марта их бронь была аннулирована, а деньги заморожены. В туристической компании объяснили свое решение санкциями, под которые попала авиакомпания, обеспечивающая чартеры в Турцию. Чтобы осуществить свою мечту об отдыхе, петрозаводчанам необходимо было доплатить за путевку еще около 100 тысяч рублей.  Но семья отказалась от такого удовольствия, написав заявление о возврате средств. Деньги будущим отпускникам так и не вернули.

Жалоб по возврату заграничных туров в управление по туризму Карелии в 2022 году пока не поступало. Но в ведомстве признают, что такие случаи есть в республике, жители которой активно путешествуют.

По словам начальника управления по туризму Карелии Анны Борчиковой, в случае отмены поездки за рубеж есть несколько вариантов: договориться с туроператором о переносе тура на другие доступные направления или на другие даты; отменить тур и оформить возврат средств; обратиться в суд и взыскать потраченные на тур деньги.

Подробнее читайте в нашей рубрике «Уроки выживания».

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