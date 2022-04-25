Как вернуть деньги за отмененные заграничные туры

Начальник управления по туризму Карелии Анна Борчикова рассказала, что делать при отмене туров.

Любители путешествовать часто покупают туры по акциям раннего бронирования. Планируя отпуск на лето, мы приобретаем путевки зимой. В это время и выбор отелей больше, и цены на отдых порой вдвое дешевле.

Обратившаяся в редакцию «Столицы на Онего» семейная пара из Петрозаводска была очень довольна тем, какой отпуск она себе устроит в августе в Турции. В начале года горожане заплатили за путевку почти 200 тысяч рублей и жили в предвкушении отпуска. Но в конце марта их бронь была аннулирована, а деньги заморожены. В туристической компании объяснили свое решение санкциями, под которые попала авиакомпания, обеспечивающая чартеры в Турцию. Чтобы осуществить свою мечту об отдыхе, петрозаводчанам необходимо было доплатить за путевку еще около 100 тысяч рублей. Но семья отказалась от такого удовольствия, написав заявление о возврате средств. Деньги будущим отпускникам так и не вернули.

Жалоб по возврату заграничных туров в управление по туризму Карелии в 2022 году пока не поступало. Но в ведомстве признают, что такие случаи есть в республике, жители которой активно путешествуют.

По словам начальника управления по туризму Карелии Анны Борчиковой, в случае отмены поездки за рубеж есть несколько вариантов: договориться с туроператором о переносе тура на другие доступные направления или на другие даты; отменить тур и оформить возврат средств; обратиться в суд и взыскать потраченные на тур деньги.

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