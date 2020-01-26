Как вы относитесь к отставке правительства РФ? (ОПРОС)

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.

Напомним, 15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров уходит в отставку.

Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета безопасности РФ. А на должность премьер-министра был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Новый премьер уже произвел ряд назначений в правительстве России и федеральных ведомствах. Например, бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин перешел на должность председателя правления Пенсионного фонда. Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал замминистра финансов. Главой Федерального медико-биологического агентства назначена экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.

За внесение изменений в Конституцию Путин предложил проголосовать гражданам. В рабочую группу по подготовке поправок вошли 75 человек. Голосование может состояться уже весной.

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