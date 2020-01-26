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Как вы относитесь к отставке правительства РФ? (ОПРОС)

Новости. Общество
14:13, 27 Января 2020
фото: © Александр Астафьев/ТАСС
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Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.

Напомним, 15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров  уходит в отставку.

Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета безопасности РФ. А на должность премьер-министра был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Новый премьер уже произвел ряд назначений в правительстве России и федеральных ведомствах. Например, бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин перешел на должность председателя правления Пенсионного фонда. Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал замминистра финансов. Главой Федерального медико-биологического агентства назначена экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова.

За внесение изменений в Конституцию Путин предложил проголосовать гражданам. В рабочую группу по подготовке поправок вошли 75 человек. Голосование может состояться уже весной. 

А как вы относитесь к к отставке правительства РФ?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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User
2020-01-27 15:08:38
Мы к отставке правительства не относимся.
Вася
2020-01-27 15:02:39
Музыку заказывает один и тот же человек. Меняется оркестр, исполнители, но не репертуар
Вася
2020-01-27 15:01:55
Я вот тут помылся и трусы сменил. Никому не интересно? Почему?
Вася
2020-01-27 15:00:15
Да хоть Киркорова посадите...
Изя
2020-01-27 14:57:17
По сравнению с правительством димона , это вообще не правительство ( кроме Лаврова , Шойгу , Колокольцева ,Борисова ,Белоусова ), а сборище каких то проходимцев , ранее судимых и мутных личностей .

Верните народу Димона , без него скучно жить , так как денег нет и держаться не за что ))))))))))))))))))) :)
zanoza
2020-01-27 14:42:42
А что поменялось? И поменялось ли к лучшему? Когда ещё новоиспечённые министры войдут в курс дела, а жить нужно здесь и сейчас! Что от перемены лиц в кресле ничего не зависит, это мы знаем по собственному региону. У нас сколько уже министров экономики поменяли, но регион как был в экономическом кризисе, так и по сей день в нём пребывает.
Вася
2020-01-27 14:55:01
zanoza, В курс какого дела?
бюджет
2020-01-27 14:24:45
Не надо мозги пудрить: из 22-х человек осталось 12 старых! Все ключевые! А поменяли всю хрень! Они ничего не решают, они просят!
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