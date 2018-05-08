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Новости. Общество
15:30, 08 Мая 2018

Как выросли цены на алкоголь в Карелии

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Цены на алкогольные напитки в Карелии за I квартал 2018 года выросли, в среднем, на 0,9% - в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-март 2018 года.

Больше всего подорожали вина виноградные креплёные крепостью до 20%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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