Как выросли цены на алкоголь в Карелии

Цены на алкогольные напитки в Карелии за I квартал 2018 года выросли, в среднем, на 0,9% - в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-март 2018 года.

Больше всего подорожали вина виноградные креплёные крепостью до 20%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".