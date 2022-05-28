Как жить, когда кажется, что все вокруг рушится

В рубрике «Уроки выживания» мы делимся советами экспертов, как пройти через кризис и пережить нынешние непростые времена.

Наш гость на этой неделе Ирина Мушкатина - коуч международной ассоциации PCC ICF и бизнес-тренер. Поговорили со специалистом и узнали, можно ли найти баланс в жизни, когда неизвестно, что будет завтра:

- Некоторые люди живут всю жизнь головой. Есть другие, кто холит и лелеет только тело. То, что мы сейчас наблюдаем – это про дух. Про силу духа. Про соединенность. Мы очень долго учились быть сильными, пришло время быть целыми, целостными. Вы замечали, как стюардессы проходят зону турбулентности? Как в танце, улавливая ритм этих движений. У нас слишком мало рационального, на что можно опереться во вне, поэтому нужно научиться принимать решения из неизвестности. Быть чуткими к себе. Слышать себя. Понимать, что делает мне сейчас хорошо. Как я могу сделать себе хорошо прямо сейчас. Это не зависит от длительности или частоты. Если мне сделали плохо, что я могу сделать, чтобы восстановить баланс – чашка кофе, погулять с собакой? Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки.

Жизнь и смерть всегда рядом. Если есть мир, есть и война. В мире взрослых людей присутствует всё и одновременно. Нет чего-то белого или чего-то черного. Помните мы убирали пульт от телевизора в целованный пакет, чтобы сберечь? Сейчас многие так убрали свои сердца. Но проживать всё, что есть – это и есть способ жить.

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