Какие фразы портят мужчинам настроение во время секса

В ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом.

Британские социологи опросили более 3,5 тысяч человек для того, чтобы узнать, какие же слова не следует произносить женщине в постели ни в коем случае. Оказалось, что самым отталкивающим для мужчины является вопрос женщины "Ты уже там?". Вопрос подразумевает, что женщина этого сама не чувствует, а это предположение некоторые представители сильного пола могут счесть оскорбительным.

Второй по степени антипопулярности вопрос – "Ты уже скоро?" о предполагаемом времени наступления мужского оргазма. 36% опрошенных мужчин заявили, что ненавидят слышать эти слова во время секса, пишет "МедикФорум".

Третья фраза, которая очень сильно расстраивает, мужчин звучит как: "Пожалуйста, потише!" Ну а на четвертом месте расположились сразу две фразы, которые вызывают абсолютно одинаково негативное отношение представителей сильного пола. Это "Выключи свет" и "Быстрей, у нас не так много времени".