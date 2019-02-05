Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 05 Февраля 2019
фото: Pixabay

Какие фразы портят мужчинам настроение во время секса

Загрузка...

В ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом.

Британские социологи опросили более 3,5 тысяч человек для того, чтобы узнать, какие же слова не следует произносить женщине в постели ни в коем случае. Оказалось, что самым отталкивающим для мужчины является вопрос женщины "Ты уже там?".  Вопрос подразумевает, что женщина этого сама не чувствует, а это предположение некоторые представители сильного пола могут счесть оскорбительным.

Второй по степени антипопулярности вопрос – "Ты уже скоро?" о предполагаемом времени наступления мужского оргазма. 36% опрошенных мужчин заявили, что ненавидят слышать эти слова во время секса, пишет "МедикФорум".

Третья фраза, которая очень сильно расстраивает, мужчин звучит как: "Пожалуйста, потише!" Ну а на четвертом месте расположились сразу две фразы, которые вызывают абсолютно одинаково негативное отношение представителей сильного пола. Это "Выключи свет" и "Быстрей, у нас не так много времени".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
31.01.2019, 06:40
В Петрозаводске мужчина несколько лет насиловал ребенка
01.02.2019, 19:10
Больной раком Юдашкин почти не говорит
30.01.2019, 11:56
Сообщения о минировании зданий в Карелии приходят на электронную почту

Аналитика

05.02.2019 09:31
Политкухня
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
В Олонецком районе 3 февраля проходили дополнительные выборы в органы местного самоуправления.
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 4
04.02.2019 15:42
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 6
31.01.2019 15:22
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2019 09:31
Без политики
На старт! Внимание! Марш!
Закончился январь. Но даже первый месяц года имеет свои плоды для медицинской компании "ЛабСтори".
Большой проект Ковригина
31.01.2019 17:12
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»