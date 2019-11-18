"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 18 ноября.

15.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится открытие Форума молодых творцов.

17.00 – в Музее ИЗО Карелии откроется выставка "Четыре шедевра из Русского музея".