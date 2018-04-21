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В 17.00 в Карельской государственной филармонии состоится торжественный вечер, посвященный 25-летию КРОО «Общество украинской культуры "Калина".
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