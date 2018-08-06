Какие управляющие компании уже полностью готовы к зиме, рассказали в мэрии Петрозаводска

Несколько управляющих организаций Петрозаводска полностью завершили подготовку внутридомовых систем отопления к зиме, сообщает городская администрация.

По данным Службы заказчика, на начало августа промывка и опрессовка систем центрального отопления полностью завершена в домах, обслуживаемых управляющими организациями: ООО "КЭСКО", ООО "УК Партнер", ООО "ОнегоСтройСервис", ООО "Лидер", ООО "Карельская управляющая компания", ООО "Жилой дом+", ООО "Партнер", ООО "УО Триал", ООО "УК Домоуправление".

В то же время, отмечают в мэрии, до середины прошлой недели к профилактическим работам на внутридомовых системах отопления не приступали: ООО "УК Народная", ООО "ЖХ Сервис" и ООО "Мой дом".

"С этими организациями мы работаем совместно с прокуратурой", - сообщила замдиректора МКУ "Служба заказчика" Александра Спиридонова.

По состоянию на 2 августа средний процент готовности городского жилфонда к зиме по всем видам работ – 81%. Уровень подготовки к зиме систем горячего водоснабжения и центрального отопления оценивается специалистами в 85%, холодного водоснабжения и канализационных систем – в 87%.