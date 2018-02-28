КамАЗ и Chevrolet Niva столкнулись под Петрозаводском

Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика и российского внедорожника, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в Прионежском районе на 5 км подъезда к Птицефабрике 53-летний водитель КамАЗа допустил столкновение с Chevrolet Niva, который двигался во встречном направлении.

В ДТП травмы получил 25-летний водитель Chevrolet Niva, назначено амбулаторное лечение.