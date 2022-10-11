КАМАЗ на трассе в Карелии врезался в прицеп попавшего в аварию грузовика (ФОТО)

Сразу два ДТП с разницей в два часа произошло на одном участке трассы «Кола».

В Сегежском районе Карелии в воскресенье, 30 октября, произошло две аварии на 757 километре трассы «Кола». Фото аварии были опубликованы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Карелии, первая аванрия произошла в 12.18. Водитель автомобиля MAN в составе с полуприцепом, совершая обгон, не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет, при этом прицеп перегородил часть трассы.

Затем уже в 14.01 в прицеп, находящийся на трассе, врезался автомобиль КАМАЗ.

В обеих авариях никто не пострадал. Днем 30 октября на трассе «Кола» в Сегежском районе были неблагоприятные погодные условия — сильный ветер и снег — что могло способствовать возникновению аварийных ситуаций.