"Камаз" вылетел с трассы в Суоярвском районе

В Суоярвском районе вылетел с трассы, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в 13.10 на 3 км автодороги Суоярви-Медгора 58-летний водитель КамАЗа не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

В ДТП травмы получила 61-летняя пассажирка, женщина была доставлена в лечебное учреждение.