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Каменные контейнерные площадки стали устанавливать в Петрозаводске

Новости. Общество
08:40, 03 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Каменные конструкции закрытого типа появились в разных районах столицы Карелии.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 13 новых контейнерных площадок на городских территориях установил индивидуальный предприниматель в рамках муниципального контракта. Петрозаводчане уже пользуются каменными площадками на улицах Антикайнена (у дома № 27), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Фридриха Энгельса (у домов № 11 и № 17), Шотмана (в районе водонапорной башни и парка Железнодорожников) и Детской (в районе улицы Труда).

Еще по пяти адресам планируется провести дополнительные работы по оборудованию подъезда к площадкам: на улице Антонова (у домов № 7 и № 9А), Софьи Ковалевской (у дома № 9) и на Лесном проспекте (у дома № 31).

Конструкции из каменных блоков стоят на бетонном основании. Кровля, двери и решетки выполнены из металла.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии сделали для Сегежи контейнерные площадки.

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