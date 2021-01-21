Каменные шахматные доски появились на аллее в Петрозаводске

На Березовой аллее установили специальные столы для игры в шахматы.

У жителей Древлянки появился "уголок" для игры в шахматы: в центре Березовой аллеи, неподалеку от фонтана, установили столы с шахматными досками и скамейки.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ООО "Онего-Строй" рамках муниципального контракта разместит новые скамейки на Шидловском бульваре и в сквере Горсовета. Подрядчик уже установил малые архитектурные формы в скверах Михаила Калинина, Ивана Молчанова, Элиаса Лённрота, в Соломенском парке, на детских площадках на Берёзовой аллее и в Губернаторском саду, на Левашовском бульваре. Старые конструкции заменили возле здания кинотеатра "Калевала" и в сквере Памяти Узников Концлагерей. Новые урны появились в парках Якорном, Лесной Ключ, Петровский родник, а также на стадионе "Юность".