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Камеры "разоблачили" похитителя приставки в Петрозаводске

Новости. Криминал
11:49, 03 Июля 2020
фото: © pxhere.com
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В середине июня в полицию поступило заявление от представителя торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из посетителей похитил игровую приставку стоимостью в 30 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний гражданин, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Краденое он успел продать.

Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Петрозаводска остался ни с чем после ночи с мужчинами.

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