Камеры "разоблачили" похитителя приставки в Петрозаводске

В середине июня в полицию поступило заявление от представителя торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.
Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из посетителей похитил игровую приставку стоимостью в 30 тысяч рублей.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний гражданин, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Краденое он успел продать.
Возбуждено уголовное дело.
Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Ранее житель Петрозаводска остался ни с чем после ночи с мужчинами.
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