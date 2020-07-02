Камеры "разоблачили" похитителя приставки в Петрозаводске

В середине июня в полицию поступило заявление от представителя торгового заведения, сообщили в МВД Карелии.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из посетителей похитил игровую приставку стоимостью в 30 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний гражданин, у которого ранее уже возникали проблемы с законом. Краденое он успел продать.

Возбуждено уголовное дело.



Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Петрозаводска остался ни с чем после ночи с мужчинами.