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Кандидатка на должность учителя школы в Карелии оказалась мошенницей: на кону был миллион

Новости. Общество
12:34, 03 Апреля 2021
фото: pixabay
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"Подъемные" в размере одного миллиона рублей, положенные учителям в Карелии, привлекли мошенницу - она получила право на выплату по поддельным документам.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Карелии, мошенницей оказалась одна их участниц программы "Земский учитель".

Она предъявила в комиссию поддельные документы о наличии высшего образования и получении квалификационных категорий для замещения должности учителя в сортавальской школе № 6.

Это обеспечило ей победу в конкурсе и дало право на получение одного миллиона рублей.

Факт мошенничества выявили сотрудники УФСБ и министерства образования Карелии. Выяснилось, что обвиняемая - жительница Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат в крупном размере". За это преступление предусмотрено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-03 13:44:19
Нашли фельдшерицу, которая из Коткозера сбежала с 500 000 подъемных ? Деньги народные были.
бюджет
2021-04-03 13:21:53
Конь - баба!
кир
2021-04-03 13:16:35
Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае! (Бриллиантовая рука)
однозначно
2021-04-03 12:59:26
Опять Сортавала. Казалось бы при чем здесь мэр..
Гость
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