Кандидатка на должность учителя школы в Карелии оказалась мошенницей: на кону был миллион

"Подъемные" в размере одного миллиона рублей, положенные учителям в Карелии, привлекли мошенницу - она получила право на выплату по поддельным документам.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Карелии, мошенницей оказалась одна их участниц программы "Земский учитель".

Она предъявила в комиссию поддельные документы о наличии высшего образования и получении квалификационных категорий для замещения должности учителя в сортавальской школе № 6.

Это обеспечило ей победу в конкурсе и дало право на получение одного миллиона рублей.

Факт мошенничества выявили сотрудники УФСБ и министерства образования Карелии. Выяснилось, что обвиняемая - жительница Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат в крупном размере". За это преступление предусмотрено наказание в виде 5 лет лишения свободы.