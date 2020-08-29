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Карелия: есть ли жизнь после юбилея?

Новости. Общество
16:00, 30 Августа 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Очевидно, что ФЦП не оправдала тех ожиданий улучшения социально-экономического положения республики, которые были связаны с этой программой.

Реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия. Карелия по-прежнему не в состоянии прожить без финансовой помощи федерального центра: доля собственных доходов республики в региональном бюджете составляет менее половины, а ее государственный долг исчисляется миллиардами рублей. По сути, Федеральная целевая программа развития Карелии позволила лишь "подкрасить" фасад столетнего здания, которое давно нуждается в капитальном ремонте и замене систем его жизнеобеспечения, и можно с уверенностью говорить, что в ближайшие годы таких "подарков" от федерального центра республике не будет.

Но исполнение ФЦП, как и национальных проектов, показало, прежде всего, неспособность региона эффективно использовать даже те средства, которые ему были выделены. 

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

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