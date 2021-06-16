Карелия и Мурманская область получат право выделять участки для геологического изучения на 7 лет

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий увеличить с 5 до 7 лет срок предоставления на территории Карелии и Мурманской области участков недр для проведения геологического изучения, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

В среду, 16 июня, в Государственную думу поступил законопроект о внесении изменений в закон «О недрах». Его цель - увеличение срока предоставления на территории арктических районов Карелии и Мурманской области участков для проведения геологического изучения с 5 по 7 лет. Инициаторами законопроекта выступили члены Совета Федерации Игорь Зубарев, Константин Долгов и Татьяна Кусайко.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, ранее на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда сенаторы поддержали законодательную инициативу из Карелии о включении отдельных районов республики, отнесенных к сухопутным территориям Арктической зоны, в перечень субъектов РФ, на территориях которых разрешается предоставление в пользование участков недр для проведения работ по геологическому изучению на срок до 7 лет. Сейчас на эти цели участки можно выделять лишь на 5 лет.

«К сухопутным территориям Арктической зоны отнесены 6 районов Карелии с характерной для них продолжительной зимой и коротким дождливым летом. Снежный покров высотой до 80 см держится с ноября до начала мая, а глубина промерзания грунтов достигает 1,3 м. Сложные климатические условия значительно ограничивают временные рамки и условия проведения работ по геологическому изучению участков недр на данных территориях. В течение 5 лет с учетом условий Арктики зоны не удается выполнить весь объем работ. А это в свою очередь является причиной снижения инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ на указанных территориях», — отметил Игорь Зубарев на заседании комитета Совфеда.

Но позже парламентарии выяснили, что подобная проблема существует и для Мурманской области. Из-за сложных климатических условий в регионе также могут быть отставания по срокам по лицензиям на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Так, на Панском массиве поисково-оценочные работы проводились с 2001 по 2007 год, было пробурено 255 скважин. На Колмозерском объекте работы вели с 2001 по 2008 год, было пробурено 103 скважины.

По мнению сенатора от Карелии Игоря Зубарева, принятие проекта федерального закона позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на территории арктических районов Карелии и Мурманской области.