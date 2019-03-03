Карелия на "Гастрономической карте России" выглядит перспективно

Новости по теме
Координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова рассказала, как выглядит на этой карте Карелия.
"Карелия выглядит перспективно, как любой регион, куда мы решили зайти, считает Екатерина Шаповалова. - Нам очень нравится международный аспект, в котором работает регион. У республики открыты двери для соседей, и есть много общего в кулинарных традициях со скандинавскими странами и Финляндией. Моя задача – продвигать одинаково активно каждый регион и видеть общие кулинарные традиции, которые объединяют территории. И меня радует, что такой продукт, как калитка, имеет такую объединяющую роль. Этот пирожок можно встретить и в других регионах, но с другой начинкой и с другой формой, а объединяют их русская печь, наши бабушки, традиции и история".
Подробнее – в эксклюзивном интервью Екатерины Шаповаловой нашему изданию.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии