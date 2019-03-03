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Новости. Общество
15:29, 03 Марта 2019
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Карелия на "Гастрономической карте России" выглядит перспективно

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Координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова рассказала, как выглядит на этой карте Карелия.

"Карелия выглядит перспективно, как любой регион, куда мы решили зайти, считает Екатерина Шаповалова. - Нам очень нравится международный аспект, в котором работает регион. У республики открыты двери для соседей, и есть много общего в кулинарных традициях со скандинавскими странами и Финляндией. Моя задача – продвигать одинаково активно каждый регион и видеть общие кулинарные традиции, которые объединяют территории. И меня радует, что такой продукт, как калитка, имеет такую объединяющую роль. Этот пирожок можно встретить и в других регионах, но с другой начинкой и с другой формой, а объединяют их русская печь, наши бабушки, традиции и история".

Подробнее – в эксклюзивном интервью Екатерины Шаповаловой нашему изданию.

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Комментарии

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David
2019-03-03 17:16:32
Карел кору ел.
Гость
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