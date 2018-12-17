Карелия оказалась не готова к единой системе управления кадрами госслужбы

Республиканские власти отложат на год переход на использование государственного кадрового информационного ресурса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент законопроект, который фактически переносит на год переход региональных органов власти к использованию единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ. Парфенчиков предложил депутатам ввести "переходный период" для этого перехода сроком до 1 января 2020 года.

Как говорится в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту, "не все государственные органы готовы к использованию информационной системы с 1 января 2019 года". А в качестве причин такой "неготовности" в документе указана "необходимость осуществления мероприятий, требующих значительных временных затрат (обеспечение авторизованного доступа к информационной системе, закупки программного обеспечения)". Иными словами, карельские чиновники просто не успели закупить программное обеспечение и подключиться к базовому государственному информационному ресурсу, который будет содержать данные о кадровом составе госслужащих, а также их доходах и имуществе.