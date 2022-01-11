Карелия получила 157 бесплатных путевок во всероссийские детские центры

Определены квоты для детей из Карелии во всероссийские детские центры «Смена», «Орлёнок», «Океан» и «Артек».

Как сообщил на своей странице в соцсети министр образования республики Роман Голубев, на 2022 год выделено 157 бесплатных путевок для ребят из Карелии:

78 из них в «Артек» (Республика Крым, г. Гурзуф);

24 – в «Орлёнок» (Краснодарский край, Туапсинский район);

27 – в «Смену» (Краснодарский край, г. Анапа, с. Сукко);

28 – в «Океан» (Приморский край, г. Владивосток).

По словам министра Голубева, чтобы чтобы принять участие в конкурсе на путевку в детские центры «Орлёнок» и «Смена», нужно обратиться с заявлением и портфолио ребенка в Центр диагностики и консультирования в Петрозаводске по адресу Студенческий пер., д. 7 или по почте oodo.cdk@mail.ru. Для участия в конкурсе в «Артек» и «Океан» необходимо зарегистрироваться в АИС «Путевка» по следующим ссылкам и следовать инструкции:

Артек – https://артек.дети

Океан – https://okean.org/putevka/aiskud

Дополнительную информацию можно получить в Центре диагностики и консультирования по телефону 8 (8142) 76-29-61, а также в Министерстве образования и спорта Карелии по телефонам 8 (8142) 717-322, 717-315.