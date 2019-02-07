Карелия получит более 250 млн рублей на туркластер "Легенды Карелии"

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Правительство России распределило субсидий на создание инфраструктуры туристских кластеров в субъектах страны.
Как следует из документа, на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Легенды Карелии" в Республике Карелия из федерального бюджета в 2019 направят 56,5 млн рублей, в 2020 году - 60 млн рублей, в 2021 году - 143,4 млн рублей.
Всего объем федерального финансирования составит 259,9 млн рулей.
По данным правительства Карелии, туристские центры кластера "Легенды Карелии" расположены в 2–4-часовой доступности от аэропорта "Петрозаводск2. В рамках кластера предусмотрено создание и популяризация трех основных туристских маршрутов: "Карельское Заонежье", "Карельское Обонежье" и "Водопады Карелии".
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