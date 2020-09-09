Карелия получит новый транш на ремонт дорог

Кабмин выделит пятый транш в 4,5 млрд рублей на автодороги в регионах.

Правительство России выделит в четверг пятый транш на развитие сети автомобильных дорог в регионах на общую сумму 4,5 миллиарда рублей, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на главу кабмина Михаила Мишустина.

Он отметил, что более 4 миллиардов из этой суммы пойдёт на улучшение дорожной сети в городах и населенных пунктах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".



"За счёт федеральной поддержки планируется ускорить строительство автомобильных дорог в республике Марий Эл и Владимирской области, а также мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре, привести в нормативное состояние почти 160 километров трасс в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области, продолжить реконструкцию участков в республиках Коми, Ингушетия", – уточнил премьер.

Сколько конкретно денег получит Карелия, пока не известно.

Ранее на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что общий объем финансирования в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Карелии с 2019 по 2024 годы составит более 16 миллиардов рублей.