Карелия получит свыше 280 миллионов на выплаты медикам и соцработникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией

Средства выделены из резервного фонда правительства РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении из резервного фонда правительства страны дополнительных средств на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Как сообщили в российском кабмине, на поддержку медицинских работников направлено почти 22 миллиарда рублей. Ещё свыше 1,8 миллиарда получат работники социальных учреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Согласно правительственным распоряжениям, общая сумма дополнительных выплат медикам Карелии составит более 186 миллионов рублей. Еще около 95 миллионов поступит в республику на выплаты работникам социальных учреждений.