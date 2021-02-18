Карелия попала в число регионов с самыми дорогими отелями

Чаще всего в дорогие номера заселяются москвичи и жители Подмосковья, петербуржцы и жители Ленинградской области, а также соотечественники из северных регионов России.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, в каких городах и на каких курортах туристы бронируют самые дорогие номера в отелях. Список составлен на основании данных бронирований номеров в отеле туристами на TVIL.RU.

Дорогие номера в отелях бронируют чаще всего семьи ― 40, 55%, пары ― 27,39% и компании ― 19,53%. Больше всего туристы ищут недешёвые номера отелей в Ялте, Сочи и на курорте Красная Поляна. В Анапе и Геленджике также можно забронировать роскошные номера отелей, принадлежащие к национальному оператору. В основном, в дорогие номера заселяются москвичи и жители Подмосковья, петербуржцы и жители Ленинградской области, а также соотечественники из северных регионов России.

По статистике большие территории, spa-центр и расположение в исторических особняках значительно повышают средний чек отдыха в отелях. "Старинные" здания, оборудованные под гостиницы, можно встретить в Санкт-Петербурге и Крыму.

Десять направлений для бронирования самых дорогих отелей в России:

Крым ― 58 500

Московская область ― 36 800

Краснодарский край ― 27 000

Ленинградская область ― 24 000

Карелия ― 22 500

Кемеровская область ― 21 600

Алтай ― 19 000

Иркутская область ― 18 000

Владимирская область ―16 000

Тверская область ― 15 000