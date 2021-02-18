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Карелия попала в число регионов с самыми дорогими отелями

Новости. Общество
17:20, 19 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Чаще всего в дорогие номера заселяются москвичи и жители Подмосковья, петербуржцы и жители Ленинградской области, а также соотечественники из северных регионов России.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, в каких городах и на каких курортах туристы бронируют самые дорогие номера в отелях. Список составлен на основании данных бронирований номеров в отеле туристами на TVIL.RU.

Дорогие номера в отелях бронируют чаще всего семьи ― 40, 55%, пары ― 27,39% и компании ― 19,53%. Больше всего туристы ищут недешёвые номера отелей в Ялте, Сочи и на курорте Красная Поляна. В Анапе и Геленджике также можно забронировать роскошные номера отелей, принадлежащие к национальному оператору. В основном, в дорогие номера заселяются москвичи и жители Подмосковья, петербуржцы и жители Ленинградской области, а также соотечественники из северных регионов России.

По статистике большие территории, spa-центр и расположение в исторических особняках значительно повышают средний чек отдыха в отелях. "Старинные" здания, оборудованные под гостиницы, можно встретить в Санкт-Петербурге и Крыму.

Десять направлений для бронирования самых дорогих отелей в России:
Крым ― 58 500
Московская область ― 36 800
Краснодарский край ― 27 000
Ленинградская область ― 24 000
Карелия ― 22 500
Кемеровская область ― 21 600
Алтай ― 19 000
Иркутская область ― 18 000
Владимирская область ―16 000
Тверская область ― 15 000

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