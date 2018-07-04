Карелия попала в список предпочтений российских туристов

Ростуризм назвал республику "доступной достопримечательностью".

Федеральное агентство по туризму совместно с участниками рынка выяснило предпочтения российских туристов относительно путешествий по родной стране.

В рамках рабочего взаимодействия Ростуризма и сервиса OneTwoTrip силами компании был проведен опрос интернет-пользователей с целью выяснить, как часто они путешествуют по России, где мечтают побывать и хотят ли уделять внутреннему туризму больше времени, сообщает сайт Ростуризма. Было опрошено порядка 2,5 тыс. человек. Анализ ответов показал, что практически все респонденты – 98% – считают Россию интересной страной для туризма. Главным предметом интереса путешественники назвали уникальные, "дикие" места (Камчатка, Сахалин, Курильские острова и др.) – так ответили 34% респондентов. На второе и третье место они поставили более доступные природные достопримечательности (Байкал, Карелия, Алтай и др.) и историко-культурное наследие – в их пользу отдали голоса 30% и 28% опрошенных соответственно.

56% респондентов на вопрос "планируете ли вы в ближайшем будущем больше путешествовать по стране" ответили "однозначно да". Еще 37% были менее конкретны, но тоже обозначили положительную позицию, выбрав вариант "скорее да". Самыми желанными местами для поездок они назвали Камчатку, озеро Байкал и Алтайский край.

53% опрошенных путешественников допускают, что, если в году у них будет два полноценных отпуска, один из них они готовы полностью провести в путешествии по России. Эта позиция отличается от текущего представления населения о внутреннем туризме. На данный момент полноценный отпуск (1-2 недели) для поездок по России берут только 35% путешественников, большинство же предпочитает знакомится со страной в поездках выходного дня, либо добавляя 1-2 дня отпуска к государственным праздникам.

"С 2014 года в России резко возросла популярность внутреннего туризма: суммарный турпоток по стране за 4 года вырос почти на 77%. Этот результат получен благодаря комплексному действию целого ряда факторов. Подъем национального самосознания и патриотических настроений вызвал у россиян желание лучше узнать свою родную страну, а активная информационная кампания, реализуемая Ростуризмом, снабдила их полезными сведениями о том, что посмотреть в субъектах Российской Федерации и какими маршрутами можно воспользоваться. Благодаря реализации ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" и региональных программ расширились инфраструктурные возможности для путешествий по России, улучшилась туристская среда, а также качество подготовки персонала индустрии гостеприимства. Расширяется география внутрироссийских пакетных туров. Например, в 2018 году стали продаваться турпакеты на Камчатку, Сахалин и Курилы. Варианты отдыха внутри страны также стали разнообразнее: появляется все более предложений сельского и гастрономического, промышленного, экологического и религиозного и других видов туризма", – говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.