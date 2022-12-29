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Карелия попала в топ-5 популярных направлений для отдыха на турбазах в январе

Новости. Общество
09:10, 30 Декабря 2022
фото: © pixabay.com

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Российский сервис бронирования Tvil.ru определил самые популярные направления января 2023 года, где туристы собираются проводить время на базах отдыха.

Всю первозданную прелесть русской зимы лучше всего ощутить вдали от городов, на базах отдыха, где можно днем веселиться, а по вечерам - греться в тепле и думать, чем заняться завтра.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, опираясь на собственные данные, определил самые популярные направления января 2023 года, где туристы собираются проводить время на базах отдыха. На первом месте оказался Архыз с 18% броней. На втором месте курорт Коробицыно в Ленинградской области, а на третьем Минск (7% и 6% бронирований соответственно).

Десять популярных направлений для отдыха на базах в январе 2023:

1. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 13633 р. / 3 ночи*
2. Коробицыно, Ленинградская область ― 15000 р. / 3 ночи
3. Минск, Минская область ― 6429 р. / 4 ночи
4. Лахденпохья, Карелия ― 11 665 р. / 2 ночи
5. Осташков, Тверская область ― 14465 р. / 4 ночи
6. Каменномостский, Адыгея ― 8333 р. / 2 ночи
7. Сочи, Краснодарский край ― 8361 р. / 4 ночи
8. Звенигород, Московская область ―15 000 р. /2 ночи
9. Таруса, Калужская область― 11602 р. / 4 ночи
10. Рыбинск, Ярославская область ― 10000 р. / 2 ночи

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