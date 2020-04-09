Карелия попала в тройку лидеров по уровню инфляции

Инфляция в Карелии за первые 3 месяца 2020 года составила 1,7% - по этому показателю республика заняла 3 место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Такие данные приведены в инфографике Карелиястата "Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по субъектам Северо-Западного федерального округа".

Более высокий, чем в Карелии, уровень инфляции зафиксирован лишь в Новгородской области и Республике Коми.

В текущем году Карелия ухудшила свои позиции по сравнению с 2019 годом.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".