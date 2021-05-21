Карелия представила экономический и инвестиционный потенциал в Торгово-промышленной палате России

Презентация прошла в рамках проведения Дней Карелии в Москве, также подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством республики и Торгово-промышленной палатой РФ.

21 мая на площадке Торгово-промышленной палаты РФ состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Карелии. Как подчеркнул президент ТПП России Сергей Катырин, в настоящее время республика особенно привлекательна для инвесторов.

Представителям федеральных органов власти, банковского сообщества, предпринимателям, российским и зарубежным инвесторам рассказали о возможностях республики и мерах поддержки тем, кто заинтересован в развитии с ней отношений.

«Карелия действительно один самых интересных регионов России с диверсифицированной экономикой. Сейчас республика находится на взлете, сейчас она наиболее интересна для потенциальных инвесторов. Регион заинтересует многих как территория, где можно реализовать самые разные проекты», — заявил Сергей Катырин.

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что республика обладает рядом неоспоримых преимуществ, которые повышают ее инвестиционную привлекательность. Прежде всего, это богатая сырьевая база, удобное географическое положение, транспортная логистика — водное, железнодорожное и авиасообщение, близость к основным экономическим центрам — Москве и Санкт-Петербургу, высокий уровень развития науки и образования.





Глава Карелии также подчеркнул, что в республике созданы все необходимые условия для максимально эффективного ведения бизнеса и инвестиционной деятельности, в том числе на Арктических территориях Карелии. Участникам презентации подробно рассказали о мерах поддержки бизнеса, инвесторов, о приоритетных направлениях и перспективных объектах для инвестирования.

Отдельно были представлены наиболее перспективные точки роста Карелии — туризм, рыбопромышленный и горнодобывающий комплексы. С презентациями выступили директор Информационного туристического центра Карелии Алексей Тигушкин, председатель НП «Союз рыбопромышленников Карелии» Илья Раковский и исполнительный директор Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций республики Анна Позднякова.

По мнению Артура Парфенчикова, планируя бизнес в Карелии, инвестор рассматривает все имеющиеся в регионе возможности комплексно, поэтому подобные презентации экономического и инвестиционного потенциала республики необходимы и важны.





«Такой формат и общение даст новый импульс развитию Карелии. Очень важно, чтобы в регион приходили новые инвесторы, чтобы они знали, на какую поддержку могут рассчитывать. От всей души мы приглашаем в Карелию отдыхать, работать и развиваться вместе с нами», — заявил руководитель региона.

После презентации Артур Парфенчиков и Сергей Катырин подписали Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Карелия и Торгово-промышленной палатой России. В рамках соглашения планируется взаимодействовать в вопросах поддержки предпринимательства в республике, укрепления и развития межрегионального и международного сотрудничества представителей бизнес-сообщества Карелии, подготовки кадров для предпринимательской деятельности. Все это, в конечном итоге, будет способствовать развитию предпринимательства и улучшению социально-экономической ситуации в Карелии.