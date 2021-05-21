Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек 9
Сегодня 09:29
Глава Петрозаводска: «Сами создаём проблемы и потом сами их мужественно решаем» 14
Сегодня 11:16
Мотоциклиста выбросило из седла после столкновения с автомобилем в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 3
Сегодня 07:15

Карелия представила экономический и инвестиционный потенциал в Торгово-промышленной палате России

Новости. Политика
16:20, 21 Мая 2021
фото: © правительство Карелии

Презентация прошла в рамках проведения Дней Карелии в Москве, также подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством республики и Торгово-промышленной палатой РФ.

21 мая на площадке Торгово-промышленной палаты РФ состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Карелии. Как подчеркнул президент ТПП России Сергей Катырин, в настоящее время республика особенно привлекательна для инвесторов.

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
19.05.2021 17:22

Представителям федеральных органов власти, банковского сообщества, предпринимателям, российским и зарубежным инвесторам рассказали о возможностях республики и мерах поддержки тем, кто заинтересован в развитии с ней отношений.

«Карелия действительно один самых интересных регионов России с диверсифицированной экономикой. Сейчас республика находится на взлете, сейчас она наиболее интересна для потенциальных инвесторов. Регион заинтересует многих как территория, где можно реализовать самые разные проекты», — заявил Сергей Катырин.

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что республика обладает рядом неоспоримых преимуществ, которые повышают ее инвестиционную привлекательность. Прежде всего, это богатая сырьевая база, удобное географическое положение, транспортная логистика — водное, железнодорожное и авиасообщение, близость к основным экономическим центрам — Москве и Санкт-Петербургу, высокий уровень развития науки и образования.

Глава Карелии также подчеркнул, что в республике созданы все необходимые условия для максимально эффективного ведения бизнеса и инвестиционной деятельности, в том числе на Арктических территориях Карелии. Участникам презентации подробно рассказали о мерах поддержки бизнеса, инвесторов, о приоритетных направлениях и перспективных объектах для инвестирования.

Отдельно были представлены наиболее перспективные точки роста Карелии — туризм, рыбопромышленный и горнодобывающий комплексы. С презентациями выступили директор Информационного туристического центра Карелии Алексей Тигушкин, председатель НП «Союз рыбопромышленников Карелии» Илья Раковский и исполнительный директор Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций республики Анна Позднякова.

По мнению Артура Парфенчикова, планируя бизнес в Карелии, инвестор рассматривает все имеющиеся в регионе возможности комплексно, поэтому подобные презентации экономического и инвестиционного потенциала республики необходимы и важны.

«Такой формат и общение даст новый импульс развитию Карелии. Очень важно, чтобы в регион приходили новые инвесторы, чтобы они знали, на какую поддержку могут рассчитывать. От всей души мы приглашаем в Карелию отдыхать, работать и развиваться вместе с нами», — заявил руководитель региона.

После презентации Артур Парфенчиков и Сергей Катырин подписали Соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Карелия и Торгово-промышленной палатой России. В рамках соглашения планируется взаимодействовать в вопросах поддержки предпринимательства в республике, укрепления и развития межрегионального и международного сотрудничества представителей бизнес-сообщества Карелии, подготовки кадров для предпринимательской деятельности. Все это, в конечном итоге, будет способствовать развитию предпринимательства и улучшению социально-экономической ситуации в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 15:40
Обществоведение
Рашид Нургалиев: «Беломорские петроглифы получили вторую жизнь» 1
Новый защитный павильон над группой знаменитых петроглифов «Бесовы следки» ожидает первых посетителей после двадцатилетнего перерыва в туристическом показе.
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица
Сегодня 12:30
«Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал» 20
18.05.2021 16:10
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 8
18.05.2021 13:20
Врачи предупреждают: «медленный убийца» на пороге
18.05.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 2
Сегодня 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»