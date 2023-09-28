Карелия простится с заслуженным работником культуры республики Владимиром Александровичем Дыбиным

В среду состоится прощание с первым директором Центра по госохране объектов культурного наследия Карелии.

В Управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сообщили время и место прощания с заслуженным работником культуры республики Дыбиным Владимиром Александровичем.

Прощание с Владимиром Александровичем состоится в среду, 4 октября, с 14.00 часов до 15.00 часов, в траурном зале на улице Вольной, д. 4 в Петрозаводске.

Напомним, Дыбин Владимир Александрович, первый директор Центра по госохране объектов культурного наследия Карелии, скончался в субботу, 30 сентября.

Владимир Александрович посвятил свою жизнь сфере сохранения и возрождения памятников Карелии.