Карелия вновь вошла в топ-регионов по наибольшему числу разводов

Росстат опубликовал ежегодный доклад о социально-экономическом положении России.

Санкт-Петербург, Севастополь и Камчатский край возглавили условный рейтинг регионов РФ, где заключается наибольшее число браков на 1000 человек, пишет "Российская газета". Статистика приведена с января по ноябрь 2019 года.

Чаще всего супруги оформляли разводы в Сахалинской и Камчатской областях, а также в Карелии (4,5 на 1000) и Мурманской области.

Напомним, в статистике за январь – апрель 2019 года Карелия заняла второе место по разводам.