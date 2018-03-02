Карелия вошла в число популярных регионов России у иностранных туристов

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Популярный у туристов картографический сервис Maps.me составил топ-лист российских регионов, кажущихся наиболее привлекательными иностранцам, желающим посетить России.
Москва и Санкт-Петербург поделили первое и второе место. К примеру, на пятом месте оказалась Вологодская область. В десятке же наиболее привлекательных регионов прочно закрепились Карелия, Бурятия. А также Архангельская, Свердловская и Калининградская области, пише КП.
Карельские власти ожидают к 2020 году увеличения туристического потока до 1 млн человек в год.
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