Карелия вошла в число популярных регионов России у иностранных туристов

Популярный у туристов картографический сервис Maps.me составил топ-лист российских регионов, кажущихся наиболее привлекательными иностранцам, желающим посетить России.

Москва и Санкт-Петербург поделили первое и второе место. К примеру, на пятом месте оказалась Вологодская область. В десятке же наиболее привлекательных регионов прочно закрепились Карелия, Бурятия. А также Архангельская, Свердловская и Калининградская области, пише КП.

Карельские власти ожидают к 2020 году увеличения туристического потока до 1 млн человек в год.