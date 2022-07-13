Карелия вошла в маршрут нового туристического поезда «Поморский вояж»

Пассажиры туристического поезда «Поморский вояж» посетят семь городов Русского Севера.

Сегодня, 26 июля, с Ярославского вокзала Москвы впервые отправился туристический поезд № 928/927 «Поморский вояж». Он совершит только один рейс, сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

Во время поездки около 100 путешественников посетят семь самобытных городов, погрузятся в местные традиции и раскроют для себя некоторые тайны загадочного Русского Севера.

Первой гостей встретит Кострома. После пассажиры отправятся в Великий Устюг: именно здесь располагается вотчина Деда Мороза, где гостям рады в любое время года.

В столице Поморья — Архангельске путешественники прогуляются по главной пешеходной улице города — проспекту Чумбарова-Лучинского. При желании путешественники могут отправиться в музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы», а также в Северный морской музей.

Далее поезд сделает остановку в Кеми в Карелии. Здесь можно посетить краеведческих музей «Поморье» или Собор Успения Пресвятой Богородицы. Отсюда туристы смогут добраться до Соловецких островов.

После гостей встретят Петрозаводск и Сортавала, откуда можно будет совершить поездку в горный парк «Рускеала» или на Валаам.

Завершающим городом поездки станет Выборг.

В составе поезда — комфортабельные двухэтажные вагоны СВ и купе. В каждом вагоне есть детское купе, выполненное в ярком дизайне, и полноценная душевая кабина. Купе оборудованы отдельной панелью для регулирования температуры, индивидуальными сейфами, беспроводными зарядками для мобильных телефонов, расположенных на столиках в купе. К услугам пассажиров также вагон-ресторан.

Ранее сообщалось, ретропоезд до горного парка Карелии стал одним из самых желанных туристических поездов России.