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Карелия вошла в топ направлений, где хотят отдыхать аллергики

Новости. Общество
09:36, 12 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда можно поехать в России тем, у кого аллергия на цветение.

Больше половины опрошенных (37,5%) отметили, что на курортах Кавказских Минеральных Вод лучше всего отдыхать аллергикам.

Еще 19,64% туристов советуют в период весеннего цветения уезжать в Сочи. В Карелию отправились бы 17,86% опрошенных.

Шесть направлений, куда можно поехать аллергикам весной:

1. Кавказские Минеральные Воды, 37,5%;
2. Сочи, 19,64%;
3. Карелия, 17,86%;
4-5. Камчатский полуостров и Соловецкие острова, 10,71%;
6. Круиз по реке Лене до Якутска, 3,57%.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск попал в топ городов, куда бы туристы хотели поехать на "майские", если бы не коронавирус.

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