Карелия вошла в топ направлений, где хотят отдыхать аллергики

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда можно поехать в России тем, у кого аллергия на цветение.

Больше половины опрошенных (37,5%) отметили, что на курортах Кавказских Минеральных Вод лучше всего отдыхать аллергикам.

Еще 19,64% туристов советуют в период весеннего цветения уезжать в Сочи. В Карелию отправились бы 17,86% опрошенных.

Шесть направлений, куда можно поехать аллергикам весной:



1. Кавказские Минеральные Воды, 37,5%;

2. Сочи, 19,64%;

3. Карелия, 17,86%;

4-5. Камчатский полуостров и Соловецкие острова, 10,71%;

6. Круиз по реке Лене до Якутска, 3,57%.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск попал в топ городов, куда бы туристы хотели поехать на "майские", если бы не коронавирус.