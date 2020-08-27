Карелия вошла в топ направлений, которые привлекли туристов своими озерами

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие озера пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.

Бальнеокурорт Саки на одноименном соленом озере в Крыму, курорт Банное на озере Ятктыкуль в Башкортостане, город Осташков на Селигере в Тверской области, города Лахденпохья и Сортавала на берегу Ладожского озера в Карелии, курорт Соль-Илецк на соленых озерах в Оренбургской области, курорт Яровое на одноименном озере в Алтайском крае, город Байкальск на озере Байкал в Иркутской области, курорт Абрау-Дюрсо на одноименном озере в Краснодарском крае, город Приозерск на Ладожском озере в Ленинградской области составили десятку самых популярных направлений для отдыха на озерах по итогам летнего курортного сезона 2020, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Туристы бронировали отдых на озерах этим летом на период от 2,9 до 8,4 ночи и тратили на аренду жилья от 2,2 до 7,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Соль-Илецке, дороже – в Сортавале.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять направлений, пользующихся наибольшим спросом у туристов летом 2020 для отдыха на озерах:



- Саки – 2308,2 рублей / 8,4 ночи;

- Банное – 3928,3 рублей / 3,8 ночи;

- Осташков – 6069,2 рублей / 4,6 ночи;

- Лахденпохья – 5924,7 рублей / 4,9 ночи;

- Соль-Илецк – 2210,5 рублей / 5,6 ночи;

- Сортавала – 7366,6 рублей / 3,1 ночи;

- Яровое – 3093,4 рублей / 7,3 ночи;

- Байкальск – 4771,7 рублей / 2,9 ночи;

- Абрау-Дюрсо – 4455,2 рублей / 2,9 ночи;

- Приозерск – 4975,2 рублей / 6,6 ночи.