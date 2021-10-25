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Карелия вошла в топ самых популярных направлений для зимнего отдыха среди россиян

Новости. Общество
11:03, 25 Октября 2021
фото: © pixabay

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Регион пользуется спросом среди россиян, планирующих путешествовать зимой по стране.

 Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил популярные регионы внутри страны в зимнем сезоне 2021 — 2022.

Помимо Карелии, в число наиболее популярных зимних направлений внутри страны вошли Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Татарстан, Владимирская область, Ставропольский край, Кемеровская область и Вологодская область.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют зимний отдых от 3 до 7 ночей и тратят на жильё от 2,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой на Ставрополье, дороже — в Кемеровской области. Карелия находится на втором месте по дороговизне отдыха — за сутки семья туристов потратит на проживание в республике в среднем около 8 тысяч рублей. Как правило, отдыхающие бронируют жилье в Карелии на 4 ночи.

В число городов, популярных в предстоящий зимний период, вошел карельский город Лахденпохья. Кроме того, популярны в предстоящем зимнем сезоне города Ялта, Севастополь, Феодосия в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Москва, Казань, Суздаль, Лахденпохья, Кисловодск, Великий Устюг и горный курорт Шерегеш.

Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года.

Ранее Лахденпохья также вошла в число популярнейших направлений для отдыха на ноябрьские выходные.

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Комментарии

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Кир
2021-10-25 11:07:18
Вирус согласен. Дайте ему больше пищи! :)
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