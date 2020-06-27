Карелия возглавила рейтинг мест для самой лучшей рыбалки

В россии названы топ-10 мест для самой лучшей рыбалки.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню рыболовства, 27 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые лучшие места для рыбалки – в ТОП-10 регионов возглавила Карелия.

Большинство россиян (по 30,51%%) предпочитают рыбачить в Карелии и Астраханской области. На третьем месте — Крым: 18,64% туристов с удовольствием ловят морепродукты.

По данным опроса про самые лучшие места для рыбалки, туристы отметили Краснодарский край (5,93%), Волгоградскую область (3,39%), а также Ленинградскую, Московскую, Ростовскую и Тверскую области (по 2,54%). Самые худшие места для рыболовства пользователи соцсетей назвали в Иркутской области — 0,85% голосов.